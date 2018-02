Smog: a Roma niente più auto diesel dal 2024, a Milano dal 2030

"Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese. Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio; precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero; o anche nevicate inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo l'Italia. Per questo dobbiamo agire velocemente. Insieme alle altre grandi capitali mondiali, Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea. Se vogliamo intervenire seriamente dobbiamo avere il coraggio di adottare misure forti. Bisogna agire sulle cause e non soltanto sugli effetti", conclude il post del primo cittadino.



Milano diesel-free dal 2030 - Milano sarà "diesel free" a partire dal 2030: un obiettivo che sarà raggiunto a tappe e che parte dal centro storico dove la circolazione delle auto private diesel, fino agli euro 4 inclusi, è già vietata. Dal febbraio 2017 il centro di Milano è libero dai diesel fino agli euro 4 dopo che il Comune ha varato il nuovo regolamento di Area C, la zona a traffico limitato a cui possono accedere gratuitamente i veicoli elettrici, mentre le altre auto devono pagare un pedaggio. Nel 2030 Milano punta a liberarsi in tutta la città dal traffico dei veicoli più inquinanti, fino ai diesel euro 6 compresi. Si parte il primo ottobre del 2020 con il divieto di circolazione fino ai diesel euro 3 in tutta la città, nel 2024 il divieto comprenderà i veicoli fino agli euro 5. La flotta dei bus sarà completamente elettrica entro il 2030.