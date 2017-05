Ripulire l'acqua in modo "eco", realizzato in Italia un filtro anti batteri

Un filtro portatile e a basso costo che permette di bloccare al 99,99% i batteri contenuti nelle acque inquinate, ripulendole e rendendole potabili in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Si chiama "Drop 99" ed è un progetto tutto italiano che cerca i fondi necessari per lo sviluppo attraverso il crowdfunding. Secondo l'Oms, sono circa due miliardi le persone che bevono acqua contaminata ed entro il 2025 metà della popolazione mondiale vivrà in zone sotto stress idrico.

"Senza un'inversione di tendenza, 3,4 miliardi di persone potrebbero non avere accesso all'acqua potabile", osservano gli esperti. Stando ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'acqua contaminata causa più di 500mila morti ogni anno. Chi la beve rischia infatti di contrarre malattie mortali come colera, dissenteria, tifo e poliomielite.



La cultura del "bere bene" - L'idea di Drop 99 è stata lanciata dagli inventori Luca Bastagli Ferrari​, Giorgio Ghiselli​, Fabio Caresi​ e Pietro Miserendino​ sulla piattaforma Ulule. Il filtro, spiegano, garantisce le stesse performance di altri presenti sul mercato ma ad un prezzo più accessibile che consentirà una maggiore distribuzione nei diversi luoghi. Inoltre la società Swp (Sustainable water project), che ha lanciato il progetto, intende realizzare la prima campagna educativa per diffondere la cultura del "bere bene", ovvero la corretta educazione alla depurazione dell'acqua.



Aiutare i Paesi poveri - Con i fondi raccolti, il team di Drop 99 andrà in Paesi come Nigeria, Kenya, Tanzania, Madagascar, Guatemala, Ecuador per donare il dispositivo a bambini e famiglie, permettendo loro così di "bere" in totale sicurezza.