Oms: due miliardi di persone bevono acqua contaminata

L'Oms afferma che centinaia di migliaia di persone muoiono ogni anno perchè costrette a bere acqua contaminata. Il rapporto sottolinea però che i Paesi, in media, hanno aumentato gli investimenti annuali dedicati a quest'emergenza globale del 4,9% negli ultimi tre anni.



Nonostante questo, l'80% di questi non compie finanziamenti sufficienti per soddisfare i loro obiettivi a livello nazionale, fissati "per permettere l'accesso all'acqua potabile, alle infrastrutture di base e ai servizi igienici", come spiega l'Oms in un comunicato. "Molti Paesi in via di sviluppo - è l'accusa - non riescono a fornire servizi sicuri e affidabili in modo continuo".



Guy Ryder, presidente di Un-Water e capo dell'International Labour Organization, afferma che "maggiori investimenti su acqua e servizi igienici possono produrre notevoli benefici per la salute e lo sviluppo umano, creare occupazione e fare in modo di non lasciare nessuno indietro".