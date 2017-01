13 ottobre 2014 Rio de Janeiro, il campo di calcio che...

più si gioca più s'illumina Il calpestio dei piedi dei ragazzini consente di dare energia ai fari

15:28 - Sono i ragazzini delle favelas con i loro piedini che corrono, saltano e fanno goal a dare l'energia a un campetto a Rio de Janeiro. E' possibile grazie a una speciale pavimentazione che sfrutta l'energia cinetica della Pavegen. Ne avevamo già parlato in occasione del marciapiede che alimentava luci coi passi approntato a Londra per le Olimpiadi del 2012.

Luce vuol dire sicurezza - In questo caso, l'energia muscolare serve oltre che a fare sport anche a dare energia "pulita" che alimenta i fari del campo e consente ai ragazzi di giocare anche al crepuscolo in tutta sicurezza. Il sistema energetico si serve anche di rinnovabili più “tradizionali”, ci sono infatti anche dei pannelli solari. Il campo è stato inaugurato a settembre dalla leggenda del calcio internazionale Pelé.



Oltre alle speciali piastrelle montate sotto l'erbetta che consentono di accumulare energia c'è anche un'interfaccia wireless ad hoc, la Api, che mette un'analisi in tempo reale via web dell'energia accumulata.



Da Londra al Brasile - L'amministratore delegato della Pavegen, Laurence Kemball-Cook, ha detto: "Gli imprenditori non conoscono regole e superano le barriere, Abbiamo portato quest'idea da una stanzetta di Londra a un campo di calcio in Brasile attraverso la nostra partnership con Shell, incoraggiando i giovani innovatori del futuro a a fare una vera differenza nella loro comunità".