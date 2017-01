Rinnovabili, a Las Vegas i passi dei pedoni si trasformano in energia per illuminare le strade

Ricavare energia dai passi dei milioni di persone che ogni giorno ne calpestano le strade e i marciapiedi di Las Vegas. E' questo l'obiettivo di un progetto che intende alimentare l'illuminazione pubblica della metropoli americana in modo sostenibile . Durante una serie di test, è stata fornita l'elettricità necessaria per il funzionamento delle luci sulla Boulder Plaza, ma anche delle telecamere di sicurezza installate nell'area, dei punti per il wi-fi e dei punti di ricarica per smartphone e tablet .

Passi e pannelli solari - Accanto al sistema in grado di trasformare il calpestio dei pedoni in elettricità pulita, i ricercatori della startup EnGoPlanet hanno utilizzato anche l'energia solare. Nella Boulder Plaza sono stati installati particolari lampioni al Led, che funzionano grazie a un pannello fotovoltaico posto sulla sommità e a un marciapiede "speciale" che sfrutta l'energia dei passi delle persone.



I pannelli fotovoltaici sono collegati a una batteria che rilascia l'energia accumulata di giorno per accendere le luci durante la notte. Quando invece cala il sole o durante le giornate nuvolose, è la speciale pavimentazione ad assicurare l'approvvigionamento energetico.



Ridurre le emissioni di CO2 dei lampioni - "I test a Las Vegas sono solo un inizio", spiega la compagnia, mentre sperimentazioni più ampie potrebbero presto arrivare sulla Strip, la via principale dei casinò di Las Vegas, e addirittura in città come New York. L'obiettivo è provare a ridurre le emissioni di anidride carbonica generate dall'illuminazione stradale: i lampioni generano infatti ogni anno 100 milioni di tonnellate di CO2.