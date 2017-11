Rapporto Usa: umanità causa principale dei cambiamenti climatici

La terra sta sperimentando il periodo più caldo nella storia della civilizzazione e gli uomini sono la causa principale dell'aumento della temperatura in atto dall'inizio del XX secolo. Lo afferma un rapporto scientifico svelato da 13 agenzie federali Usa, come scrive il New York Times. Il rapporto, approvato dalla Casa Bianca, contraddice la posizione dell'amministrazione Trump sul cambiamento climatico.