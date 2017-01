Olanda, presto a Rotterdam la prima fattoria galleggiante che produce latte ed energia pulita

Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 1 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 2 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 3 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 4 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 5 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 6 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 7 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 8 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante 9 di 9 Da video Da video Floating Farm, presto in Olanda la prima fattoria galleggiante leggi dopo slideshow ingrandisci

Zero sprechi - La "Flotaing farm" sarà autosufficiente e genererà ogni giorno prodotti necessari per automantenersi. L'urina delle vacche sarà purificata e usata per coltivare erba medica e altro foraggio, mentre il letame sarà utilizzato come concime o trasportato a fattorie vicine che ne avranno bisogno. Anche l'acqua piovana verrà raccolta e filtrata per abbeverare gli animali.



Rinnovabili e ricerca hi-tech - La struttura sarà alimentata da energie verdi, tra cui pannelli solari e turbine. La sua collocazione nel porto di Rotterdam, inoltre, ridurrà al minimo le distanze per i trasporti. La fattoria ospiterà anche un laboratorio hi-tech dove si condurranno ricerche sulla produzione di cibo e sul trattamento di rifiuti e acqua.



Latte e formaggi "made in porto" - "Sarà un esempio da seguire e da riprodurre in scala per nutrire le città in un mondo sempre più urbanizzato e popolato, in particolare nei centri densamente abitati che gravitano intorno ai delta fluviali", hanno spiegato gli ideatori. La produzione per i consumatori (cittadini o negozi) non si limiterà al latte, ma questo sarà trasformato anche in burro, yogurt e formaggio. La fattoria poi avrà uno scopo didattico e sarà aperta a tour e scolaresche. L'inaugurazione è prevista per gennaio 2017.