La casa antisismica che si costruisce in sole 6 ore: ecco M.A.DI

"Una struttura a zero impatto ambientale, al passo con i tempi e ideale per una generazione in costante movimento e mutamento" Si presenta così M.A.DI (Modulo Abitativo Dispiegabile), la nuova casa piegevole progettata dall'architetto italiano Renato Vidal e pensata come un edificio antisismico e di qualità. Per costruirla servono soltanto 6 ore e un terreno pianeggiante e quando la residenza non è più adatta ai legittimi proprietari, si può facilmente smontare e spostare a prezzi relativamente ridotti.



I moduli, che variano dai 27 agli 84 mq hanno un prezzo che va dai 28 ai 62mila euro e per ogni modulo aggiunto alla struttura di base c'è un ulteriore costo di 16mila euro. Una soluzione che potrebbe presto essere utilizzata nelle zone sismiche o in quelle già colpite dai devastanti terremoti che hanno devastato l'Italia negli ultimi anni.