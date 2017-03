14 marzo 2017 12:09 Inquinamento acustico: le 10 città più rumorose e le 10 più silenziose Secondo uno studio tedesco con oltre 200mila test dell’udito in 50 città internazionali, il "rumore urbano" sta mettendo in pericolo il nostro udito

Viviamo in un mondo sempre più rumoroso. L’inquinamento acustico presente nelle grandi metropoli, e non solo, sta raggiungendo livelli molto preoccupanti per il nostro udito. La peggiore è Guangzhou o Canton, la più grande città costiera del sud della Cina, mentre la più silenziosa è la svizzera Zurigo. Tra le 50 metropoli analizzate da uno studio tedesco, l'Italia viene rappresentata da Roma e Milano, dove la capitale si posiziona poco fuori dalla top ten (14esima), mentre la città lombarda si attesta in 36esima posizione.

Alcuni ricercatori del Charité University Hospital di Berlino hanno condotto uno studio in collaborazione con la società tedesca Mimi Hearing Technologies, per dimostrare la correlazione tra il vivere in città rumorose e la perdita progressiva dell’udito.



Il progetto ha condotto 200mila test dell’udito in 50 città internazionali, accumulando dati che sono stati poi combinati con quelli pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sull'inquinamento acustico. I risultati hanno portato a numeri preoccupanti: il 64% dei partecipanti è risultato positivo a questo fenomeno. Di seguito un video che presenta i suoni di alcune grandi città, evidenziandone le differenze. Alcuni sono strettamente necessari, come le sirene della polizia o gli annunci dei treni in stazione, altri invece sono molto più invasivi, come i clacson, i rumori delle auto o il volume della musica di molti locali fino a tarda notte.

Le città con il più alto tasso d’inquinamento acustico si concentrano nel continente asiatico, ma spuntano anche tre capitali europee e una sudamericana. Nessuna città americana invece compare in questa top ten del rumore urbano.

Le 10 grandi città più rumorose al mondo:
10° - Buenos Aires
9° - Parigi
8° - Città del Messico
7° - Barcellona
6° - Beijing
5° - Istanbul
4° - Mumbai
3° - Il Cairo
2° - Delhi
1° - Guangzhou

Le grandi città più silenziose (e vivibili), invece, si trovano prevalentemente in Europa, con ben quattro centri urbani in Germania. Solo Portland rappresenta il continente americano in questa classifica.