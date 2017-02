Giornata del risparmio energetico: luci spente per salvare l'ambiente, torna "Mʼillumino di meno"

I promotori della "Festa del risparmio energetico" invitano tutti a "CondiVivere" dando un passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria rete wireless ai vicini e in generale condividendo la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.



L'appoggio istituzionale - L'iniziativa di "M'illumino di meno" è organizzata sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e della Presidenza della Repubblica, con l'adesione di Senato e Camera. Protagoniste della giornata anche le scuole, con il ministero dell'Istruzione che invita tutti gli 8mila istituti italiani a dimostrare il loro amore per il pianeta con eventi e progetti. La 13esima edizione di "M'illumino di meno" vede anche il "debutto" del ministero per i Beni e le attività culturali, che aderisce con una sessantina fra musei e luoghi (scavi di Pompei compresi) passando per piazze, monumenti e chiese in varie città da Bolzano a Catania.



Città al buio - Le città italiane si preparano al blackout simultaneo in serata per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo spreco quotidiano di energia. A restare al buio in difesa dell'ambiente saranno alcuni dei luoghi simbolo del Paese: da Piazza San Marco a Venezia all'Arena di Verona, dal Castello Sforzesco di Milano a Piazza del Campo a Siena, passando per il Campidoglio a Roma e la Mole Antonelliana di Torino. Senza contare piazze, vetrine, uffici e case che per un paio d'ore resteranno a lume di candela.



Le iniziative tra scuola e sport - Quest'anno al mondo della scuola e dell'infanzia è stato proposto di giocare a immaginare un supereroe del risparmio energetico, mentre al mondo dello sport di mobilitarsi organizzando attività sportive di sensibilizzazione perché l'energia più pulita è quella che produciamo noi muovendoci senza inquinare. L'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste parteciperà con la sua nave "Ogs Explora", al momento impegnata nella missione in Antartide: i ricercatori a bordo faranno una cena a lume di candele elettriche a basso consumo (quelle tradizionali non sono consentite per motivi di sicurezza).