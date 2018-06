Gb, McDonald's mette al bando le cannucce di plastica: "Test per materiali alternativi in Usa, Francia e Norvegia"

Via le cannucce di plastica da tutti i ristoranti McDonald's di Gran Bretagna e Irlanda. Ad annunciarlo è il gigante americano dei fast food, che ha ceduto alle pressioni dei gruppi ambientalisti e anche degli stessi clienti. In media, negli oltre 1.300 ristoranti nel Regno Unito si usano ben 1,8 milioni di cannucce al giorno che, a partire da settembre, verranno sostituite da quelle di carta.

Entusiasta della notizia è il ministro britannico per l'Ambiente, Michael Gove, che ha definito la misura "un ottimo esempio per altre grandi catene" e "un contributo significativo" per ridurre l'inquinamento. Il bando non coinvolgerà, per ora, fast food in altri Paesi ma McDonald's ha annunciato che comincerà a fare test di "materiali alternativi alla plastica" negli Stati Uniti, Francia e Norvegia.