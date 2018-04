Filippine, chiusa ai turisti l'isola di Boracay: "Inquinano troppo"

Boracay, isola paradiso delle Filippine, chiuderà per sei mesi ai turisti perché "inquinano troppo". Lo ha deciso il presidente Rodrigo Duterte, che ha accusato le circa 500 attività ricettive di scaricare le acque reflue direttamente in mare, trasformando così l'isola "in un pozzo nero". Boracay, famosa per le sue spiagge bianche, sarà interdetta al turismo a partire dal 26 aprile.