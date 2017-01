Trasformare qualsiasi "cascatella" d'acqua, anche di soli 20 centimetri, in una mini centrale elettrica. E' il progetto realizzato da Miroslav Sedlacek , ingegnere del Politecnico di Praga, il quale ha sviluppato un prototipo di mini turbine in grado di produrre energia pulita sfruttando i "vortici" dell'acqua in movimento . Le moderne strutture usate nelle dighe, spiega l'inventore, "hanno bisogno di un flusso costante di acqua che deve arrivare con una velocità piuttosto alta, mentre grazie alle turbine 'a vortice' basta che l'acqua cada da un semplice scalino ".

Meccanismo "a vortice" - Il progetto di Sedlacek è tra i finalisti del Premio Europeo degli Inventori, organizzato a Lisbona. Il "segreto" delle nuove mini turbine è nella forma del rotore, la componente che viene messe in moto dal flusso d'acqua e il cui movimento viene poi trasformato in energia elettrica. Al posto di usare pale, come avviene ad esempio nei mulini, queste strutture sfruttano la creazione del movimento vorticoso che intraprende l'acqua scendendo verso il basso.



Efficienza energetica a basso costo - Quella suggerita da Sedlacek è una soluzione estremamente semplice, ma che permette di creare energia elettrica da qualsiasi dislivello, anche di appena 20 centimetri, e a costi bassissimi. Una sola turbina è in grado di generare 10 chilowattora al giorno con un'efficienza superiore al 50%. Parliamo di un quantitativo di energia sufficiente per soddisfare le esigenze di cinque famiglie europee oppure di un intero villaggio africano.