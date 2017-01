Realizzato a Londra il rubinetto salva-acqua che evita gli sprechi con getti "artistici"

Risparmiare è un'arte e alle volte può produrre delle "opere" davvero spettacolari. Lo sa bene Simin Qiu, uno studente di design nel Royal College of Art di Londra che ha messo a punto un rubinetto speciale in grado di "salvare" l'acqua evitando gli sprechi. Ma oltre a dare un taglio del 15% alla bolletta, il dispositivo trasforma il getto in uscita in spirali artistiche talmente belle da sembrare decorazioni di cristallo.