E' allarme per i coralli nel Mediterraneo: il 13% è a rischio estinzione

I coralli del Mar Mediterraneo sono minacciati principalmente dalla pesca non sostenibile e dall'eccessivo riscaldamento delle acque marine. A lanciare l'allarme è l'Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura), che in un nuovo rapporto rivela che il 13% delle specie di antozoi (la classe di animali che comprende coralli e anemoni) sono a rischio estinzione.