Clima, il Parlamento europeo ratifica l'accordo di Parigi. Juncker: "L'Europa unita porta risultati"

Durante il suo intervento alla plenaria dell'Europarlamento, il segretario delle Nazioni Unite ha sottolineato che l'Europa ha "riconosciuto l'importanza della minaccia e si sono mostrati pronti a cogliere le opportunità dei cambiamenti per l'economia che porteranno a società più sane".



Ban Ki-moon ha poi ricordato che, con la ratifica anche da parte dell'India, "ad oggi sono 62 i Paesi che fanno parte dell'accordo" al quale "Cina e Stati Uniti hanno dato l'appoggio già durante la Cop 21". Il voto del Parlamento europeo, ha concluso, "offre la possibilità di compiere un passo storico".



Ségolene Royale: "Gran giorno" - "Oggi è un gran giorno per l'Europa e per il mondo intero". Il ministro francese presidente della Cop 21 Ségolene Royal ha salutato così la ratifica europea dell'accordo sul clima, sottolineando che "venerdì i sette Paesi europei che l'hanno già ratificato" depositeranno i documenti all'Onu. Con questo atto "l'accordo entrerà definitivamente in vigore".