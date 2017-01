Ue: via libera alla ratifica dell'accordo di Parigi sul clima

L'accordo tra i ministri dei 28 era necessario perché l'Ue si possa presentare da protagonista a Marrakesh il 7 novembre, dove si inizierà a discutere su come concretizzare gli impegni di Parigi, inclusi quelli finanziari. La prossima settimana anche il Parlamento europeo dovrebbe dare il suo consenso, garantendo all'Ue la possibilitàdi partecipare alla prossima conferenza delle parti con le carte in regola per cominciare a discutere dell'applicazione dell'accordo.



Sono felice - si rallegra il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker - di vedere che gli Stati membri hanno deciso di fare la storia insieme avvicinando l'entrata in vigore del primo accordo mai firmato con impegni universalmente vincolanti sui cambiamenti climatici".



"Dicono che l'Europa è troppo complicata per prendere decisioni tempestive - fa eco a Juncker il commissario Ue al clima Miguel Arias Canete - la decisione di oggi dimostra l'unità e la solidarietà che c'è quando gli Stati membri adottano un approccio europeo, proprio come abbiamo fatto a Parigi. Stiamo raggiungendo un periodo critico per l'azione per il clima. E quando il gioco si fa duro, l'Europa si è dimostrata pronta a giocare". "Il vertice di Bratislava comincia a portare i suoi frutti: tutti gli stati membri hanno dato il via libera a una rapida ratifica dell'accordo di Parigi, quello che alcuni credevano impossibile è ora realtà", ha twittato anche il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.



Cosa prevede l'accordo di Parigi - Nel dicembre 2015 quasi duecento governi hanno siglato l'accordo di Parigi sul clima, che prevede di contenere il riscaldamento terrestre "ben al di sotto dei 2 gradi", e possibilmente entro un grado e mezzo. Secondo diversi studi, quella soglia sarà raggiunta nel 2030.