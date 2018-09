Cinque ottimi motivi per installare un impianto fotovoltaico

Ecco i 5 ottimi motivi per installare un impianto fotovoltaico Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1. Bolletta meno cara - Un impianto fotovoltaico domestico garantisce un effettivo risparmio sulla bolletta energetica. Sommando i risparmi che si ottengono tramite l'autoconsumo con i guadagni che derivano dalla vendita dell'energia prodotta in surplus, è possibile quantificare la convenienza di questa scelta.



2. Incentivi fiscali - Chi installa un impianto fotovoltaico può usufruire dell'Ecobonus al 50% fino alla fine del 2018. L'Ecobonus 2018 è un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione dell'Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall'Ires se è impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti.



3. Costo - Il fotovoltaico deve essere visto come un investimento e non come un costo. Quello che conta è il tempo e la misura del ritorno economico. In genere un impianto fotovoltaico da 3 kW è sufficiente per una famiglia "standard" di 3-4 persone e può variare dai 5000 ai 7000 euro. Il costo dipende da molti fattori tra cui: la tipologia dei pannelli, le detrazioni fiscali, l'autoconsumo, il tipo di soluzioni che propongono gli installatori a cui si deciderà di rivolgersi, e molte altre variabili.



4. Meccanismo dello scambio sul posto - Il contratto di scambio sul posto viene stipulato con il proprio gestore elettrico, e consente di immettere nella rete elettrica locale l'energia prodotta in eccesso dal proprio impianto fotovoltaico, con la possibilità di prelevarla dalla rete quando la produzione di corrente elettrica non è sufficiente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.



5. Manutenzione: Gli impianti fotovoltaici non richiedono grandi interventi di manutenzione per gli oltre 20-30 anni della loro vita, non essendoci parti meccaniche in movimento. Tuttavia, una buona e attenta manutenzione è consigliata per garantire un efficiente funzionamento dei pannelli.



Scegliere l'impianto fotovoltaico adatto alle proprie esigenze non è semplice, ecco perché è sempre meglio rivolgersi agli esperti del settore. Su Fazland puoi trovare i migliori professionisti della tua zona. Vai su Fazland.com e compila la tua richiesta, potrai confrontare fino a 5 preventivi gratuitamente e scegliere quello più adatto alle tue esigenze.