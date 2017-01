Più posti di lavoro con auto meno inquinanti

foto Afp Correlati Usa, 2050 stop a petrolio per trasporti

Case automobilistiche insieme per l'idrogeno Cambridge Econometrics e Ricardo-AEA. A condizione, però, che l'Unione europea elevi gli standard di consumo dei carburanti per auto. Il risultato virtuoso di una tale operazione sarebbe, secondo i calcoli, la creazione di 440mila posti di lavoro entro il 2030 e l'aumento del Pil europeo di 16 miliardi di euro. Le auto ecologiche potrebbero imprimere un'accelerazione all'economia. Almeno in base a uno studio condotto dalle società di consulenza indipendenti. A condizione, però, che l'Unione europea elevi gli standard di consumo dei carburanti per auto. Il risultato virtuoso di una tale operazione sarebbe, secondo i calcoli, la creazione dientro il 2030 e l'di 16 miliardi di euro.

Effetti a lungo termine - In base allo studio, l'imposizione di standard più restrittivi, pari a 95 grammi al chilometro di emissioni di CO2, genererebbe già nel 2020 la creazione di 350mila posti di lavoro. Regole più severe, invece, che richiedessero un'ulteriore decremento di emissioni di 5 grammi al chilometro, porterebbe all'impiego di 443mila lavoratori.



Un terzo dei posti verrebbe creato nell’industria dell’auto, mentre gli altri due terzi in altri settori dell’economia a seguito della distrazione degli investimenti dall'area dei combustibili fossili. Poiché sono necessari almeno 10 anni perché i ritorni sul mercato vadano a regime, gli effetti completi di questa piccola rivoluzione non si potrebbero vedere prima del 2030.



I veicoli prodotti in base a questa nuova filosofia costruttiva costerebbero un migliaio di euro in più rispetto a quelli tradizionali, ma il prezzo aggiuntivo sarebbe compensato dal risparmio sul carburante.



I costruttori d'auto non sono d'accordo - Non mancano i detrattori di questa teoria. Come l'Associazione europea dei costruttori d'auto, secondo la quale l'aumento dei prezzi dei veicolo spingerebbe invece gli automobilisti verso l'acquisto delle meno costose automobili tradizionali.