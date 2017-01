Case automobilistiche insieme per l'idrogeno

foto Afp Correlati Ue: fondi a Italia per colonnine di ricarica

Più risparmio con le auto green Mentre le auto elettriche stanno cominciando ad affermarsi sul mercato, la tecnologia che prevede l'impiego dell'idrogeno rimane sullo sfondo. Per ovviare a questo gap tecnologico quattro case automobilistiche: Ford, Nissan, Mercedes-Benz e Renault hanno annunciato la formazione di una partnership mirata ad accelerare la commercializzazione della tecnologia dei veicoli elettrici a celle combustibili.

Creare uno standard

Insieme, le case produttrici pianificano di sviluppare un sistema di celle combustibili comune in veicoli che saranno "altamente differenziati e con differenti marchi" disponibili a partire dal 2017. Le aziende vogliono definire delle specifiche globali, dei componenti standard e sviluppare soluzioni infrastrutturali necessarie a permettere che questo tipo di autovetture possa essere commercializzato.



Come funziona l'auto a idrogeno

Caricate dall'elettricità prodotta dall'idrogeno e dall'ossigeno, le automobili elettriche a celle combustibili emettono solo acqua mentre si guida. L'elettricità utilizzata per dare energia al motore elettrico è prodotta a bordo, nella pila della cella combustibile, dove è generata seguendo una reazione elettrochimica tra l'idrogeno, stoccato in un recipiente ad alta pressione, e l'ossigeno proveniente dall'aria. La conferma di questo accordo commerciale arriva meno di una settimana dopo che la Bmw e la Toyota hanno stipulato una simile joint venture.