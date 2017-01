Usa, 2050 stop a petrolio per trasporti

foto Afp Correlati Elettricità sicura con il metanolo

Case automobilistiche insieme per l'idrogeno Il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti ritiene che il mix energetico del futuro non dovrebbe coinvolgere il petrolio, e che, entro il 2050 il combustibile fossile potrebbe addirittura scomparire dal settore dei trasporti. Se ciò accadesse, i gas effetto serra si ridurrebbero dell'80%.

Il Vecchio Continente avanti - Il processo è già avviato in Europa dove, entro il 2050, molti centri urbani saranno a emissioni zero. Già le “tasse sul carbonio” per i veicoli e gli incentivi per il trasporto elettrico cominciano a rendere alcune città ostili ai combustibili fossili. Una situazione che diventerà ancora più restrittiva nei prossimi decenni.



Avanzamento tecnico - Anche le nuove tecnologie, come la diffusione di veicoli elettrici e a idrogeno, contribuiranno a ridurre la domanda di petrolio. Secondo il rapporto, 7 veicoli su 8 venduti in California potrebbero essere a zero emissioni entro il 2050. Comunque i carburanti liquidi non scompariranno del tutto.



Il carburante sarà bio - Saranno i biocarburanti a prendere il posto dei combustibili fossili. La proiezione comprende il mercato dei carburanti per aviazione, dove il 50% potrebbe diventare biodiesel. L'utilizzo del bio-fuel è già usato in alcune tratte aeree tra Europa e Stati Uniti. Le cifre dovranno, infatti, confrontarsi con l'aumento del trasporto aereo, dei camion e delle navi, fattori che renderanno difficile effettuare stime e previsioni.



Una prospettiva troppo rosea - Per gli ottimisti entro il 2050 la maggior parte dell'energia sarà “verde”, ma è probabile che le cifre reali siano a metà strada, a meno che la tecnologia non faccia progressi rivoluzionari. C'è ancora tanto da fare: il settore dei trasporti assorbe negli Stati Uniti il 71% dei consumi di petrolio da cui emette il 33% delle emissioni di carbonio.