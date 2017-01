10:46 - Sulla schiena di un ciclista è scritto "Burn fat not oil" ("Brucia grasso non petrolio). Nudo come mamma l'ha fatto è solo uno dei partecipanti alla World Naked Bike Ride. Nel fine settimana i cicloamatori sono scesi in piazza, con le parti intime al vento, a Londra come in Messico, contro la dipendenza dai combustibili fossili e per la sicurezza dei ciclisti.