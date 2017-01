Nudi sui social network per salvare Ibiza dall'assalto delle compagnie petrolifere

17:10 - Tutti nudi contro la ricerca di petrolio a Ibiza. Alle Baleari si protesta sui social network ma senza dimenticare il consueto brio. A risvegliare lo spirito ambientalista dell'isola festaiola, meta turistica ambita per molti ragazzi italiani, è l'esplorazione del sottosuolo alla ricerca dell'oro nero da parte della compagnia petrolifera scozzese Cairn Energy. A pochi chilometri dalle spiagge.

Protesta virale - I cittadini si sono organizzati sia firmando petizioni che togliendosi tutti i vestiti. Nudi e con cartelli, si sono riuniti attorno alla pagina Facebook "Eivissa anti petrolifera" e al profilo Twitter "Ibiza dice no". I messaggi (e le foto senza veli) della protesta sono contrassegnati dagli hashtag #IbizaDiceNo e #nometoquesibiza.



Per salvare il Mediterraneo - Gli ambientalisti sono preoccupati per la pesca, perché eventuali perdite di petrolio si minaccia l'habitat di migliaia di uccelli e si modificano le rotte di migrazione di balene, delfini e tartarughe.