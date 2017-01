18:27 - Sono partiti i lavori per la realizzazione di due boschetti e di un grande orto in piazza Duomo a Milano. E' la prima volta che in centro città saranno piantati alberi. Negli orti, realizzati su vari livelli, cresceranno colture tipiche della campagna lombarda. Il tutto, per il Comune, rappresenta una "svolta verde", simbolica e di buon auspicio per l'appuntamento di Expo 2015.