Ecco le foto più belle dei parchi italiani

12:21 - Raffigura il Parco nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga, la foto vincitrice della quinta edizione del concorso "Obiettivo terra". Le rovine sulla cima sono coperte dalla neve e il cielo vira sui toni rosati. Lo scatto è stato selezionato tra quasi ottocento. La gara è promossa dalla fondazione Univerde e dalla Società geografica italiana Onlus per valorizzare il patrimonio dei Parchi italiani in occasione della Giornata mondiale della terra che si celebra il 22 aprile.

Gli altri premi - Argento alla foto di Roberto Biello che immortala il Parco regionale dei Monti Simbruini, nel Lazio. Terzo gradino del podio per l'immagine di Stefan Emanuel Miron che mostra il Parco regionale delle Tre Cime – Dolomiti di Sesto.



Un'occasione per l'economia - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, commenta: "La natura offre un insostituibile servizio alla nostra vita e la rete dei Parchi, con gli oltre 101 milioni di presenze turistiche, è un'economia verde solida che può dare lavoro in armonia con l'ambiente. L'ultimo dato utile parla di una crescita del 2% l'anno del turismo in aree protette".