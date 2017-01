23 gennaio 2014 Obiettivi puntati sui parchi italiani

Vince la foto più bella Al via la quinta edizione dell'iniziativa, l'immagine vincitrice sarà esposta in un maxi cartellone a Roma e l'autore riceverà un premio in denaro

14:28 - Fotocamere rivolte verso i parchi italiani per immortalare le bellezze naturali del nostro paesaggio. E' ai nastri di partenza, il concorso fotografico "Obiettivo Terra 2014", la quinta edizione del concorso di fotografia indetto dalla fondazione Univerde e dalla Società geografica italiana Onlus.

Un vincitore e sei menzioni - Il concorso, diventato un appuntamento annuale in occasione della “Giornata mondiale della Terra” fissata dall'Onu il 22 aprile, ha ricevuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Il vincitore riceverà un premio in denaro e vedrà il proprio scatto esposto il 22 aprile 2014 su una maxi affissione a Roma. Saranno anche conferite sei menzioni speciali, una per ogni categoria prevista: alberi e foreste, animali, area costiera, paesaggio agricolo, agricoltura familiare e borghi.



Scrigno di biodiversità - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, ha detto: "I parchi naturali sono lo scrigno della biodiversità, del paesaggio, della fauna, della flora e anche di tanti borghi storici, beni culturali e ricchezze enogastronomiche del Belpaese. Fotografare la bellezza dei parchi nazionali e regionali italiani significa diffondere la consapevolezza di questa grande ricchezza e aiutarne la tutela e la valorizzazione".