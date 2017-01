Fai, la campagna lombarda si scopre in bici

11:09 - A piedi o in bici per scoprire la campagna lombarda. L'11 maggio vedrà il via dei tour, in bici o a piedi, organizzati dal Fondo ambiente italiano con la collaborazione di Expo 2015. Riscoprire, assaggiare e muoversi nel verde sono le parole chiave di "Via Lattea 2014". Si scoveranno antiche cascine, stalle e angoli dimenticati. Un giro amico dell'ambiente che consentirà degustazioni di prodotti caseari a chilometri zero.

Gli appuntamenti - Il 4 maggio c'è stata l'inaugurazione in piazza Duomo con una mongolfiera davanti alla chiesa simbolo di Milano e una serie di stand per raccogliere le adesioni. Si parte l'11maggio con un percorso dall'Osservatorio astronomico di Cernusco sul Naviglio agli orti e stalle di cascina Mugnaga. Il 18 maggio il viaggio si snoderà tra cascine,campi coltivati e borghi storici alla scoperta dei parchi a Ovest di Milano.



Il 21 settembre, l'escursione guidata avrà inizio al museo all'aperto dei vecchi reperti ferroviari, la meta è il Monastero di Torba, bene del Fai e Patrimonio dell'Unesco. Il 28 settembre, ci si sposterà tra stalle e ville settecentesche con la possibilità di una discesa in gommone lungo il fiume Oglio.