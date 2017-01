09:20 - Sul Po, in provincia di Reggio Emilia, a Guastalla, si celebra la natura nel weekend del 3 e 4 maggio. La "Georgica di Emilia. Festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi" si ispira al poema di Virgilio. Ci saranno piante e fiori dimenticati, un mercato di sementi, frutti, ortaggi, all’insegna della biodiversità. Si potranno osservare anche antiche razze di animali domestici e da allevamento come le pecore cornelle bianche e gli asini.

Un'occasione per gourmet - Il programma comprende anche prodotti eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati, laboratori di panificazione con cereali antichi, degustazioni di specialità del territorio come il Parmigiano Reggiano delle vacche rosse reggiane, menu che spaziano dalla tradizione della terra a quella del fiume. Ci saranno anche lezioni pratiche di vangatura e semina dell’orto.



Mostre sul letame - Addirittura, con un pizzico di ironia, ci saranno mostre sui diversi tipi di letame. Ma anche le biciclette da lavoro collezionate da Omar Maselli e laboratori per la realizzazione di intonaci in terra cruda da scavo. Si potrà navigare sul Po con la motonave Stradivari, e fare una fiaccolata sull’acqua. Inoltre, ci sarà il raduno internazionale dei papillon e dei nodi da collo e la prima edizione del Festival di Arte Ambientale - Zat.