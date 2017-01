In arrivo l'app unica per il car sharing Boom di auto condivise in Italia

17:50 - In Italia ci sono più di 220mila iscritti ai servizi di car sharing e presto sarà rilasciata un'app che consentirà di geolocalizzare le auto e le bici disponibili di tutti gli operatori e di confrontare le tariffe. Il software gratuito si chiama Carsh e sarà rilasciato il 22 settembre in occasione della conclusione della Settimana europea della mobilità sostenibile.

Si prenota con un tocco - L'aggregatore di servizi di car e bike sharing si può scaricare dagli store Apple e Android oppure dal sito ufficiale. L'obiettivo di questo software è sensibilizzare sulle soluzioni di mobilità condivisa presenti nella città selezionata con la possibilità di prenotarne il servizio.



I numeri del car sharing italiano - Un software in linea con le nuove esigenze del muoversi in città che sembrano indirizzarsi sempre più sul lasciare l'auto in garage o sul non comprarla affatto. Nel nostro Paese il car sharing ha una flotta di circa tremila auto in undici città, con una presenza più massiccia a Milano e Roma. Le cifre del car sharing italiano sono emerse dalla "Giornata europea del car sharing" organizzata a Roma dal ministero dell'Ambiente, da Roma Capitale e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.



Settore promettente della green economy - In Europa gli iscritti al car sharing sono oltre 500mila, con una flotta di 13mila vetture, mentre a livello globale si stima che nel 2020 ci saranno 12 milioni di utenti, per un giro d'affari di 6,2 miliardi di euro.



Per il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, l'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi, "il car sharing in questo momento rappresenta uno dei settori più promettenti e vitali della green economy. Usare il car sharing vuol dire inquinare meno, tornare a guadagnare spazio in città da dedicare ai pedoni ed alle piste ciclabili, per garantire ai cittadini una migliore qualità della vita e far risparmiare alle famiglie italiane sui costi della proprietà dell'auto privata".



Stando alle stime, infatti, percorrendo in media 10mila chilometri l'anno si possono risparmiare più di duemila euro in minori spese di gestione.