Helsinki, tra dieci anni per muoversi in città non servirà l'auto

18:18 - Anno 2024. I cittadini di Helsinki non hanno più la necessità di possedere una vettura. Il piano ambizioso della capitale finlandese prevede un sistema di mobilità on demand. Tramite un'applicazione per smartphone i cittadini potranno scegliere con un tocco tutte le opzioni: il trasporto pubblico, il carpooling, il bus, il treno, il traghetto o il bike sharing.

Sarà più conveniente - L'obiettivo è far sì che l'economia della condivisione sia più conveniente della proprietà di un veicolo. Il comune di Helsinki testerà presto questo modello nel quartiere di Vallila. Nel 2013 l'autorità dei trasporti di Helsinki ha presentato per la prima volta un servizio di bus chiamato Kutsuplus che permette agli utenti di scegliere il proprio percorso e pagarlo in anticipo tramite un'app.



L'ingegnere addetta ai trasporti, Sonja Heikkilä, ha detto: "L'auto non è più considerata uno status symbol dai giovani. Questo sistema potrebbe funzionare anche se le persone più adulte sperano di non dover dire addio alle proprie vetture. Il cambiamento sarà graduale".