Amburgo vuole liberarsi del tutto dalle auto entro vent'anni

Amburgo vuole emanciparsi dalla schiavitù delle quattro ruote. La città tedesca sta lavorando a un progetto che dovrebbe eliminare la necessità di usare l'automobile entro i prossimi 15-20 anni. L'obiettivo è rendere la città più verde e salutare. "Grünes Netz" - rete verde - è il nome del piano che creerà percorsi ciclabili e pedonali per connettere i parchi urbani e fornire un'alternativa di mobilità car-free.

La campagna in città - Una volta completata, la “rete verde” coprirà il 40% della superficie della seconda città più grande della Germania. L'obiettivo principale di questo ambizioso progetto è la lotta al riscaldamento globale. Ma la nuova rete non si limiterà ad aiutare i cittadini ad arrivare dal punto A al punto B in modo sostenibile. La portavoce della città, Angelika Fritch ha, infatti, dichiarato al Guardian: "Offrirà l'opportunità di nuotare, fare sport acquatici, fare pic nic e osservare la natura in città. Ciò riduce il bisogno delle auto alle uscite del fine settimana fuori città".