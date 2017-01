Gli italiani buttano più di otto miliardi di cibo all'anno

12:51 - Nonostante gli italiani taglino per la crisi quantità e qualità del cibo, continuano a buttare nella spazzatura l'equivalente di 8,1 miliardi di euro all'anno in generi alimentari. Una spesa pari a 6,5 euro settimanali a famiglia. Il dato sullo spreco emerge dal Rapporto 2014 di "Waste Watcher - Knowledge for Expo", l'osservatorio attivato da Last minute market e presentato a Milano.

Un piccolo calo - Il trend è in lieve diminuzione, rispetto agli 8,7 miliardi di euro buttati nel 2013. Il 63% degli intervistati desidera un'Italia vigile contro gli sprechi, mentre l'81% controlla se il cibo scaduto è ancora buono prima di gettarlo (a gennaio lo faceva solo il 63%).



Gli italiani chiedono inoltre un sistema chiaro per le etichette, che leggono sistematicamente. Ma solo il 67% degli intervistati conosce la differenza tra data di scadenza e preferenza di consumo.