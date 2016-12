Alfieri: "In un mercato sempre più complesso è necessario diversificare"

"Il mercato è profondamente cambiato e così anche gli investimenti. Oggi per lo più i risparmiatori hanno abbandonato i classici titoli di Stato e gli investimenti immobiliari a favore di nuovi prodotti - spiega, nel corso del Salone del Risparmio, Lorenzo Alfieri, Country Head Italia J.P. Morgan AM -. La diversificazione verso nuovi prodotti e nuovi mercati è faondamentale". Ma per "avventurarsi" in questi "nuovi mondi" non si può prescindere dall'aiuto di un professionista: "Siamo di fronte a mercati complessi, bisogna avere ben chiaro quali sono gli interlocutori con cui andremo a investire: la trasparenza degli operatori è quindi fondamentale per riuscire a conquistare la fiducia dei risparmiatori".