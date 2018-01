Ryanair, nuove regole per il bagaglio a mano: gratis in cabina solo borse e zaini

Scattano le nuove regole per i trolley a bordo di aerei Ryanair. Ora solo chi possiede un "pacchetto premium" (Priority & 2 Cabin Bags) potrà portare a bordo del velivolo il proprio bagaglio. Gli altri passeggeri, invece, dovranno consegnare al gate la valigia, che sarà stivata senza costi aggiuntivi. Sarà però possibile tenere con sé in cabina solo un piccolo bagaglio, come una borsetta o uno zaino.