Ryanair, O'Leary si scusa e promette ai piloti contratti migliori e più soldi

La missiva di O'Leary è principalmente indirizzata ai suoi piloti che da diversi mesi stanno fuggendo dalla compagnia e di fatto potrebbero metterla in ginocchio. O'Leary promette loro significativi miglioramenti di stipendio e condizioni di lavoro, assicurando che supererà le cifre pagate da rivali come Jet2 e Norwegian Air Shuttle e migliorerà la sicurezza sul lavoro.



Aumenti e bonus, le promesse di O'Leary - Gli aumenti di retribuzione promessi arrivano fino a 10mila euro e i bonus fedeltà fino a 12mila, secondo quanto dice Bloomberg, che ha letto la lettera inviata ai 4.200 piloti della flotta irlandese. Si assicurano anche migliori condizioni di lavoro e prospettive di carriera. Le modifiche "trasformeranno le vostre prospettive", scrive O'Leary, invitando i piloti a "rimanere con Ryanair per un futuro più luminoso e migliore per te e la tua famiglia".