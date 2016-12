Postini e lettori di contatori, ecco i mestieri a rischio estinzione

Nella black list dei lavori che si estingueranno entro il 2022 - stilata da Careercast sulla base dei dati raccolti dal Bareau of Labor Statistics - troviamo soprattutto impieghi tradizionali che, con lo sviluppo delle nuove tecnologie e del digitale, rischiano di scomparire definitivamente. In vetta, il postino, minacciato dall'arrivo dei droni. Al secondo posto il lettore di contatori, soppiantati dalla tecnologia, e al terzo gli agricoltori, parte del lavoro manuale al quale i giovani non si avvicinano più e che, comunque, risentente tanto delle nuove tecnologie.



Superato il podio, troviamo i reporter, minacciati dal web, considerato che ormai tutti riportano i fatti, seppur a livello amatoriale. Al quinto posto un altro lavoro manuale: il taglialegna, seguito dal gioielliere. A rischio anche gli assistenti di volo, in settima posizione, perchè, nonostante le agenzie di viaggio online prolifichino, il settore del turismo è sempre un punto interrogativo. All'ottavo posto, l'operaio in fabbrica, uno dei lavori che ha risentito di più della tecnologia, mentre le ultime due posizioni - e cioè le occupazioni che hanno più speranza - vanno a assicuratori e sarti.



Sempre secondo gli studi condotti da Careercast il lavoro peggiore del 2016 è il giornalista della carta stampata. La crisi dell'editoria ha portato a tagli negli stipendi e a una situazione poco piacevole per questa professione. L'occupazione migliore è, invece, il data scientist: pare che trattare i dati a livello scientifico porti ottime opportunità lavorative. Ad ogni modo, tutti gli impieghi nell'ambito della matematica e del trattamento dati sono considerati, al momento, i migliori da scegliere.