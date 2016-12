Piazza Affari chiude in forte rialzo nel giorno del voto su Brexit

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano nel giorno del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna il 3,71% a 17.966,17 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce del 3,39% a 19.631,53 punti. Euforico il comparto bancario: Ubi sale del 9,92% mentre Unipol, Bper e Unicredit crescono di oltre sette punti percentuali.