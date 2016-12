Piazza Affari apre poco mossa: il Ftse Mib cede lo 0,08%

Avvio di seduta poco variato per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,08% attestandosi a quota 16.877 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre principali Piazze europee: Parigi cede lo 0,15% a 4.450 punti mentre Londra lo 0,1% a 6.813 punti. Flessione più consistente per Francoforte che lascia sul campo lo 0,29% a 10.627 punti.