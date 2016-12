Moscovici: "La Ue non teme una crisi delle banche italiane dopo le dimissioni di Renzi"

La Commissione europea non teme "una crisi bancaria" in Italia dopo le dimissioni del premier Matteo Renzi. Lo ha affermato il Commissario Ue per gli Affari economici, Pierre Moscovici, sottolineando come per quanto riguarda gli istituti di credito del nostro Paese "i problemi non sono cambiati durante l'ultima settimana: non si sono deteriorati o aggravati".