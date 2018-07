Melegatti, asta deserta: addio al marchio storico

Addio a Melegatti, storico marchio del pandoro brevettato a Verona. Per il primo Natale negli ultimi 124 anni, sotto gli alberi di luci e colori non vedremo il logo del gruppo, il cui fallimento era stato dichiarato lo scorso maggio. L’asta per rilevare l’azienda è infatti andata deserta: nessuno si è fatto avanti. Nonostante i gruppi interessati non mancassero, alle 12 del 27 luglio - orario e data di scadenza per le offerte - nessuna proposta è stata presentata.