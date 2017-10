Mattarella firma decreto, Ignazio Visco confermato a Bankitalia

Renzi: "Buon lavoro a Visco" - Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha così accolto la conferma di Visco come governatore di Bankitalia: "Sulla banca d'Italia ci sono state delle opinioni diverse anche al nostro interno. Io le ho espresse in modo molto sereno e chiaro - ha precisato -. Oggi si è fatta una scelta diversa e noi auguriamo buon lavoro al governatore nuovamente nominato. Per noi la discussione è terminata con le modalità previste dalle istituzioni. Buon lavoro al governatore Visco".



Renzi: "Ciascuno rimane con le proprie idee" - "Ciascuno rimane con le proprie idee, ma il fatto che si possa essere di opinioni diverse non cambia nulla al desiderio di lavorare insieme per il futuro del Paese - ha proseguito Renzi -. Io sono uno di quelli che non le manda a dire. Ho argomentato le mie idee, la scelta e' stata diversa da come avrei auspicato ma oggi il rispetto istituzionale prevede che si faccia gli auguri di buon lavoro al governatore Visco e si chiude qui".