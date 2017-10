Bankitalia, Gentiloni indica Ignazio Visco come governatore

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha indicato Ignazio Visco per la carica di governatore di Bankitalia. Lo confermano fonti autorevoli a conoscenza del dossier. Nella lettera, inviata al Consiglio superiore della Banca d'Italia, il premier propone un secondo mandato per l'attuale governatore. La riunione dei vertici di Palazzo Koch è stata fissata per venerdì: il loro parere sulla proposta di nomina è necessario, ma non vincolante.