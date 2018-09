20 settembre 2018 17:23 Manovra, ministro Fraccaro a Tgcom24: "Travalica alcuni limiti ma conti al sicuro" Fraccaro ha anche chiarito le modalità della riforma costituzionale che verrà presentata dalla maggioranza giallo-verde e che prevede riduzione dei parlamentari e referendum propositivo

"Serve una riflessione, perché la politica oggi è sottoposta al mercato. Per cambiare questa situazione ci vuole coraggio. Faremo una manovra effettivamente espansiva che travalichi alcuni limiti anacronistici senza mettere in crisi i conti pubblici". Lo dice il ministro Riccardo Fraccaro a Tgcom24, aggiungendo: "Non mi impicco sui numeri ma ci vuole coraggio per mettere i diritti dei cittadini prima delle logiche del mercato".

"Sono convinto che per uscire da anni di crisi serva una manovra anticiclica. I mercati apprezzano i governi che decidono di spendere per l'economia reale. Il problema ora è che non abbiamo una banca centrale che garantisce l'acquisto di titoli di Stato, e ci vuole una riflessione anche su questo punto altrimenti la politica sarà sempre sottomessa al mercato mentre dovrebbe gestire il mercato", ha aggiunto Fraccaro.