Fraccaro: "Depositati i ddl per il taglio dei parlamentari e il referendum propositivo"

"Sono stati depositati in Parlamento i disegni di legge costituzionale per la riduzione del numero di deputati e senatori e l'introduzione del referendum propositivo". Ad annunciarlo "con orgoglio" è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, che sottolinea come "migliorare le istituzioni e dare più potere ai cittadini è sempre stata la nostra missione politica. Ora passiamo ai fatti".