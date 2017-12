Manovra, Boccia: "Inammissibile emendamento su gasdotto Tap"

Con l'emendamento, si sarebbero applicate le pene previste dal codice penale che prevedee anche l'arresto, da tre mesi a un anno.



In base al testo del governo, per accelerare la realizzazione e limitare i disagi alla popolazione, le ulteriori autorizzazioni amministrative in materia ambientale e fitosanitaria sarebbero state adottate dalle amministrazioni centrali con l'ausilio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanità. Nel 2018 ai due Istituti sarebbero stati destinati 700.000 euro in totale.



Via libera a fondi per sostegno italiani all'estero - La commissione Bilancio della Camera ha approvato un pacchetto di emendamenti alla Manovra per il sostegno degli italiani nel mondo. Due milioni sono concessi a partire dal 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana, 1 milione ai Comitati per gli italiani all'estero, 400mila euro a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero e 1 milione per la stampa italiana all'estero. Un altro milione e mezzo è stanziato a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero. Oltre 270mila euro sono destinati nel 2018 alla manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi a Tripoli, mentre un milione è riservato agli italiani residenti in Venezuela in particolare situazione di disagio.



Governo, 24 milioni per proroga cigs Ilva - Il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera altri 3 emendamenti, tra cui la proroga dalla cigs per il lavoratori dell'Ilva, con un finanziamento di 24 milioni di euro. Nel testo di modifica alla manovra si dispone anche lo stanziamento di altri 400.000 euro per gli interventi straordinari di bonifica delle aree dismesse di Genova e Cornigliano.