Tap Melendugno, Emiliano shock: "Cantiere sembra Auschwitz" | Poi fa dietrofront: "Ho sbagliato, mi scuso"

"Caro Michele Emiliano dire che sostengo il Tap per favorire le lobby e trovarmi un posto di lavoro è infantile e volgare ma tutto sommato innocuo, dire che il cantiere è uguale ad Auschwitz è grave e irrispettoso. Cerca di rientrare nei limiti di un confronto civile", ha sottolineato su Twitter il ministro dello Sviluppo economico.



Il governatore Emiliano aveva spiegato: "Noi siamo favorevoli alla costruzione del gasdotto ma con approdo a Brindisi. Io non sono il 'Signor No', perché propongo sempre alternative e in questo caso ho indicato Brindisi come approdo migliore per il gasdotto". "Calenda - è stato l'attacco del governatore - parli di come prevenire incidenti come quello in Austria. Il Tap non è stato assoggettato al Decreto Seveso, perché altrimenti avrebbe rallentato i lavori. Io segnalo che il comandante dei vigili del fuoco che a Lecce disse che si doveva applicare la Seveso fu trasferito nel giro di pochi giorni".



Calenda parla di pseudo-guerriglia urbana a Melendugno? "Se io guidassi la guerriglia la vincerei - aveva ribadito il presidente della Regione Puglia - ma io sono magistrato e non guido guerriglie. Sono lontanissimo da chi pensa di usare la violenza anche di fronte a un sopruso di Stato. Calenda parla così perché cerca una collocazione futura, visto che tra qualche mese sarà senza lavoro".



Prefettura: "Stop a zona rossa, via le recinzioni" - Intanto è decaduta l'ordinanza prefettizia che istituiva per 30 giorni una "zona rossa" in località San Basilio, a San Foca di Melendugno (Lecce), per consentire la ripresa dei lavori del gasdotto Tap. Nella zona era vietato accedere e transitare, se non alle forze dell'ordine e agli addetti ai lavori. La recinzione antisfondamento, elevata intorno all'area cuscinetto, e gli otto cancelli di chiusura di altrettanti varchi, saranno gradualmente smantellati.