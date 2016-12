La Ferrari verso Wall Street, la casa di Maranello stimata 10 miliardi di dlr

La Ferrari è sempre più vicina a Wall Street . Non c'è ancora la data di inizio del collocamento, che sarà comunque entro la fine di ottobre, ma il prospetto definitivo è stato presentato alla Sec, l'organo di controllo della Borsa americana . La quotazione è relativa al 10% del capitale per un valore intorno a 1 miliardo di dollari. La valutazione complessiva della Ferrari è quindi pari a circa 10 miliardi di dollari.

Saranno messe in vendita circa 18,8 milioni di azioni della casa di Maranello, con una forchetta di prezzo per l'Ipo tra 48 e 52 dollari per azione. Il titolo del Cavallino sarà contraddistinto dal codice Race.



Attese richieste 10 volte superiori all'offerta - Il prospetto è stato depositato alla Sec dalla New Business Netherlands Nv, società da cui nascerà la Ferrari Nv di diritto olandese. Secondo le attese degli analisti, potrebbe esserci una richiesta almeno dieci volte superiori all'offerta.



L'80% delle azioni diviso tra azionisti Fca, 10% a Piero Ferrari - Dal documento alla Sec si evince che nei primi mesi del 2016 il restante 80% delle azioni Ferrari verrà distribuito agli azionisti Fiat Chrysler Automobiles con una azione Ferrari ogni dieci di Fca. Il restante 10% delle azioni sarà sempre detenuto da Piero Ferrari.



Il consiglio di amministratore - Nel documento viene anche reso noto che il nuovo consiglio d'amministrazione sarà composto dal presidente Sergio Marchionne, dall'amministratore delegato Amedeo Felisa e dai consiglieri Piero Ferrari, Louis C. Camilleri, Eddy Cue, Giuseppina Capaldo, Sergio Duca e Elena Zambon.



Il bilancio 2014 della Ferrari ha chiuso con un fatturato di 2,7 miliardi di euro e un utile operativo di 389 milioni.