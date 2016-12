Marchionne: "Ferrari in Borsa per 10 miliardi e la sede sarà in Olanda"

"Mi aspetto non meno di 10 miliardi di euro dalla quotazione". Lo ha detto Sergio Marchionne, ad di Fca e presidente di Ferrari. Il numero della casa automobilistica annuncia poi che la sede fiscale del cavallino rampante non sarà più Maranello: "Probabilmente sarà in Olanda". Anche il resto del gruppo Fca ha la sede legale ad Amsterdam per agevolazioni burocratiche e fiscali.