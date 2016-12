Istat, è record di giovani disoccupati: sono il 44,2%, mai così tanti dal 1977

Dopo le osservazioni del Fmi Sul lavoro pesa anche il numero degli scoraggiati

In molti hanno definito le osservazioni del Fondo monetario internazionale sulla disoccupazione una sorta di “doccia gelata” per l'Italia. Secondo il Fmi, infatti, il tasso di disoccupazione nel nostro paese resterà alto ancora a lungo e ci vorranno vent'anni per tornare ai livelli pre-crisi.