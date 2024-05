Balneari, Fratelli d'Italia: "In caso di gare, indennizzi ai gestori uscenti"

Il valore dell'impresa balneare sarà stabilito dalla perizia di un professionista abilitato, che viene reso pubblico quando viene indetto il bando.

Come funzionano gli indennizzi e cosa prevede la legge

Il principio degli indennizzi è già stato previsto dalla legge sulla concorrenza varata due anni fa dal governo Draghi, ma non sono stati mai approvati i decreti attuativi per definire i "criteri uniformi" per la quantificazione. L'emendamento di FdI, si legge nel testo, punta a tutelare l'investimento e contrastare forme dirette e indirette di indebito arricchimento. "Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo", si precisa nell'emendamento.